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Başkentte inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı

Başkentte bir inşaat şantiyesinde işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

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Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumandan etkilenen bir işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

 

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