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Başkent’te işçi servisi ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Başkent’te bir minibüsün işçi servisine çarpması sonucu işçi servisi devrildi. Devrilen serviste 5 işçi ağır yaralandı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

  • İHA
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Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalkaya Caddesi üzerinde 06 GSR 58 plakalı minibüs ile seyir halinde olan Sakin G., Kordonboyu Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve işçi taşıyan 06 C 2408 plakalı servis aracına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle içinde 12 işçi olan servis yaklaşık 20 metre savrularak yan yattı.

Kazada işçi servisi sürücüsü Mehmet K., minibüste bulunan işçilerden 3 kişi ile birlikte 06 GSR 58  plakalı minibüs şoförü Sakin G. ağır yaralandı. Yaralıları gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladıktan sonra trafiğe kapanan yolu araç geçişine açtı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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