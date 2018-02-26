Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Başkentte bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 200 şişe sahte rakı ve viski, 50 litre metil alkol ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesinde bir evde sahte içki imal edildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 200 şişe sahte rakı ve viski, sahte içki imalatında kullanılan 50 litre metil alkol ile çok sayıda boş içki şişesine el konuldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bitlis´te terör örgütü PKK´ya ait 7 sığınak bulundu

Bitlis´te terör örgütü PKK´ya ait 7 sığınak bulundu

Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

Yargıtay'dan asgari ücretle çalışan işçiye müjde

Yargıtay'dan asgari ücretle çalışan işçiye müjde

Terör elebaşının posterleri tek tek sökülüyor

Terör elebaşının posterleri tek tek sökülüyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA