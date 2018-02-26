Başkentte kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı Başkentte bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 200 şişe sahte rakı ve viski, 50 litre metil alkol ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.