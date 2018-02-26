Başkentte kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Başkentte bir eve düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 200 şişe sahte rakı ve viski, 50 litre metil alkol ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
- AA
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ilçesinde bir evde sahte içki imal edildiği istihbaratı üzerine harekete geçti.
Eve düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 200 şişe sahte rakı ve viski, sahte içki imalatında kullanılan 50 litre metil alkol ile çok sayıda boş içki şişesine el konuldu.
Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.