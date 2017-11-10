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Başkentte kaçak otomobil motoru operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak otomobil motoru ve yedek parçası ele geçirildi.

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Başkentte, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak otomobil motoru ve yedek parçası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki C.Ç'ye ait iş yerinde yurt dışından yasa dışı yollardan getirilen otomobil motorları ve yedek parçaların satışının yapıldığı tespit edildi. 

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. 

AA'nın haberine göre; aramalarda çeşitli markalara ait 22 araç motoru, 9 silindir kapağı, 8 şanzıman, 8 mazot pompası, 5 ABS beyni, 13 klima kompresörü, 4 motor turbosu, 9 şarj dinamosu, 7 marş dinamosu, 9 krank mili, 12 airbag ve 59 motor beyni ele geçirildi. 

Şüpheli C.Ç'nin emniyetteki sorgusunda kaçak otomobil motorları ve yedek parçaların bir kısmını Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki başka bir iş yerinde depoladığını söylediği öğrenildi. 

Bunun üzerine ekiplerin diğer adreste yaptığı aramada da 9 araç motoru ele geçirildi.

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