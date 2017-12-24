Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkent'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Öğle saatlerinde çevre ilçelerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren de kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.

Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ara sokaklar karla kaplanırken yüksek kesimlerde ise araçlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlerle Hakkari'de hastane açılışımızı engellediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehditlerle Hakkari'de hastane açılışımızı engellediler

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Bu resimler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA