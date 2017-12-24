Başkent'te kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kartpostallık görüntüler oluşturdu
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
- AA
Öğle saatlerinde çevre ilçelerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren de kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ara sokaklar karla kaplanırken yüksek kesimlerde ise araçlar zor anlar yaşadı.
Belediye ekiplerinin, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.
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