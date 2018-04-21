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Ankara'da 178 milyon 500 bin lira değerinde naylon fatura ele geçirildi

Ankara'da 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 178 milyon 500 bin lira değerinde naylon fatura ile 92 farklı firmaya ait kaşe ele geçirildi.

  • AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Ankara merkez ve Kahramankazan ilçesinde belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 178 milyon 500 bin lira değerinde naylon fatura, 92 farklı firmaya ait kaşe ile 23 adet üzerinde firma isimleri yazılı flaş bellek, 217 klasör paravan firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleri ele geçirildi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı olan 23 şüpheliden H.K.D, A.D, E.D, E.A, C.K. ile H.K.'yi yakalayarak, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Firari 17 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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