Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte otomobil hırsızlarına operasyon: 3 kişi tutuklandı

Başkentte, çalıntı yedi otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi, hırsızlık olayına karıştığı belirtilen üç kişi tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara ve Kırıkkale'de farklı marka ve modellerde yedi otomobili çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları belirlenen M.A, M.Y. ve S.K, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
 
Yakalanan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bulunan yedi çalıntı otomobil de sahiplerine teslim edildi.
 
Öte yandan, hırsızlık zanlılarının, çalıntı otomobillerle ilgili yaptıkları telefon görüşmelerinde, güvenlik güçlerine yakalanmamak için "gül, lale ve karanfil" gibi kodlar kullandıkları belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da resmi törenle karşılandı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

Hangi taşeron işçiler kadrolu olabilecek?

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

İşte kamu kurumlarından ihraç ve iade edilenlerin tam listesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA