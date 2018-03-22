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Başkentte polis eğlence mekanlarını denetledi

Ankara'da huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

  • AA
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Uygulamaya, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaklaşık 100 polis katıldı.

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve 403 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, "yağma" suçundan arandığı tespit edilen bir kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında 15 iş yeri denetlenerek, Ulus bölgesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 24 kadın hakkında işlem yapıldı, 17 araca trafik ekiplerince idari para cezası kesildi.

 

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