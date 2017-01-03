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Başkentte 'RedHack' operasyonu

Ankara'da TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'RedHack' üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş, 'devlete ait gizli belgeleri sızdırmak' ve 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı.

  • ANKARA (AA)
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Ankara'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "RedHack" üyesi olduğu iddia edilen Tünay Ş. gözaltına alındı. "Lazepem" kullanıcı adıyla devlete ait gizli belgeleri internet  ortamında sızdırdığı ve bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalıştığı iddia edilen Tünay Ş'nin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş'nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, "RedHack" isimli hacker grubu üyesi olduğu tespit edilen "Lazepem" adlı sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin çalışması neticesinde, "devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internet ortamında yayınlamak" ve "Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak" suçunu işlediği tespit edilen Tünay Ş. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyete götürüldü.

Tünay Ş'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

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