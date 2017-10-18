Başkent’te silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat Bulvarı'nda oturan M.A. ve A.A. alkol almaya başladı. Şahıslar, bir süre sonra 06 EF 1322 plakalı otomobille bölgeye gelen 3 kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile taraflar silah ve bıçaklarına sarıldı. Kavgada yaralanan M.A. ve A.A. kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, M.A. ve A.A.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Şerit çekilerek kapatılan bölgede olay yeri inceleme ekipleri boş kovanları topladı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.