Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkentte suç örgütü operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı

Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında tefecilik, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, şantaj ve tehdit suçlarından 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın da aralarında bulunduğu 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan operasyon açıklaması

Tokyo'da insanlar bu kapsüllerde yaşıyor

Tokyo'da insanlar bu kapsüllerde yaşıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA