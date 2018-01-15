Başkentte suç örgütü operasyonu: 12 şüpheliden 9'u yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suç örgütüyle ilgili soruşturma kapsamında tefecilik, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, şantaj ve tehdit suçlarından 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerden 9'u gözaltına alınırken suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İsmail A'nın da aralarında bulunduğu 3 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.