Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
Ankara'da bir otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus istikametine seyreden Kerim A. idaresindeki 06 ZAV 83 plakalı otomobil, Türk Hava Kurumu binası önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen otomobildeki sürücü Kerim A. ve kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın Ulus istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Adeta hurdaya dönen otomobilin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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