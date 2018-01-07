Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkent’te trafik kazası: 6 yaralı

Başkent’te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Bulvarı’ndan Samsun yolu istikametine seyir halinde olan 06 JZ 834, 41 YL 114 ve 06 UG 028 plakalı otomobiller, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmında büyük bir hasar oluşan 06 UG 028 plakalı otomobilde bulunan 6 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı fark eden diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 1’i çocuk toplam 6 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çeşitli hastanelere gönderildi.

Kaza sonrası Mevlana Bulvarı’nda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde verildi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı yolda kaza yapan araçların çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

İşte büyükşehir olacak 30 il

İşte büyükşehir olacak 30 il

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA