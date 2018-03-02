Başkentte TÜGVA programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.30-16.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından "Fikir, Oluş ve Diriliş" konulu program düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu program nedeniyle 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 05.00'ten itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."