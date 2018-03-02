Başkentte TÜGVA programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Valiliğinden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği'nin programı dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nin (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
- AA
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.30-16.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından "Fikir, Oluş ve Diriliş" konulu program düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu program nedeniyle 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 05.00'ten itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.