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Başkentte TÜGVA programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliğinden, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği'nin programı dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nin (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

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Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.30-16.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda TÜGVA Ankara İl Temsilciliği tarafından "Fikir, Oluş ve Diriliş" konulu program düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu program nedeniyle 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 05.00'ten itibaren program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

 

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