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Başkentte uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, haklarında işlem yapılan 108 şüpheliden 35'i tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 41 kilo 43 gram esrar, 2 kilo 701 gram eroin, 86 gram kokain, 603 gram skunk, 559 gram bonzai olmak üzere toplam 45 kilo 32 gram uyuşturucu madde, 914 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 104, bulundurma ve benzer suçlardan ise 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 108 şüpheliden 35'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 3 şarjör, 2 hassas terazi, 16 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 4 bin 500 avro ve 18 bin 455 liraya el konuldu

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