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Başkentte yangın: 3 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi

Altındağ'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi.

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Ankara'da bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişi yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Pamuk Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, içeride mahsur kalan bir kişi balkondaki demir parmaklıkları kırarak kurtuldu.

Yangında alevlerin arasında kalan ve çevredekilerin yardımı ile kurtarılan Abdullah Kırman ile çocukları Aziz ve Tolga yaralandı. Baba Kırman ile çocuklarının vücutlarında ciddi derecede yanıklar olduğu öğrenildi.

Bu sırada binadaki diğer dairelerde oturanlar tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi. Evde kedisini unuttuğunu fark eden apartman sakinlerinden biri içeri girerek kedisini kurtardı.

Yaralılar ve dumandan etkilenenler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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