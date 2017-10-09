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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkent'te tren garı saldırısının 2. yılı çerçevesinde düzenlenecek bazı etkinlikler nedeniyle yarın gar çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

  • AA
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Başkentte, tren garı saldırısının 2. yılı etkinlikleri nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tren Garı önünde, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen canlı bomba eyleminde hayatını kaybedenleri anmak ve saldırı eylemini protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliğe yoğun katılım olacağının bildirildiği belirtildi.

Bu nedenle yarın saat 07.30'dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar kavşağı-Baruthane kavşağı arası), Hipodrom Caddesi (Gar kavşağı-Ulaştırma kavşağı arası) ve Talatpaşa Bulvarı'nda (Gar kavşağı-Talatpaşa Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişimi arası) ulaşım sağlanamayacağı bildirildi.

 

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