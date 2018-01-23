Başkentteki iki suç örgütüne düzenlenen operasyon: İkisi polis 23 şüpheli adliyede

Ankara'da iki ayrı suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ikisi polis 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birbiriyle bağlantılı iki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.U'nun Etimesgut, H.Ç'nin de Yenimahalle ilçesinde görevli polis memurları oldukları, örgütün faaliyetlerine yardım ettikleri belirlenmişti.

Şüphelilerin yapımı tamamlanmayan veya tamamlanmış daireleri aynı anda birkaç kişiyle arsa veya araç karşılığı takas ettikleri, bu malları elden çıkartarak nakit paraya çevirdikleri, takas karşılığı söz verdikleri kişileri dolandırarak mağdur ettikleri ve hakkını arayan alıcıların ise ikinci çete grubunca tehdit, baskı ve darpla sindirildiği öğrenildi.

Yenimahalle ilçesindeki iki ayrı iş yerinin otomatik silahlarla kurşunlanması ile bir kişinin yaralanması olayının faili de olan şüphelilerin, Demetevler semtinde çalıştırdıkları evlerde birçok kadını darp ve tehditle fuhuşa zorladıkları, darp ve tehditle bazı kişilerden para aldıkları belirlenmişti.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, biri MP5 marka iki otomatik silah, 18 tabanca, iki av tüfeği, iki kılıç, bu silahlara ait çok sayıda mermi, polis kanalını dinleyebilen iki telsiz, anahtarlık kameralar ve suç gelirlerinden elde edildiği belirlenen 220 bin lira nakit para ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, söz konusu MP5 otomatik silahın polis veya başka bir güvenlik kurumunun envanterine kayıtlı olmadığı öğrenildi.