Ahmet Yavuz'un 'başörtüsü' açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı

Başörtüsü düşmanlığını her fırsatta açığa vuran 28 Şubat’ın örümcek kafalı zihniyeti yeniden hortladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü taktığı için yemin törenine alınmayan anneleri, namaz kılıyor diye TSK’dan ihraç edilen subayları ve eşini ziyarete gelen kadınların başörtüsünü zorla çıkartan 28 Şubat ürünü zihniyetleri görmezden gelen emekli tümgeneral Ahmet Yavuz skandal sözlere imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sırf başörtüsü taktığı için mağdur edilen yüzbinlerce insanı görmezden gelen Yavuz, “Kışlalarda başörtüsüne karşı hiçbir kısıtlama olmadı. Türbana karşı olduğu zamanlar oldu. Kimsenin namazına, orucuna asla karışılmadı. Atılanların da hemen hepsi ya tarikat ya da cemaat üyesiydi. Ülke abartıya teslim oldu” diyerek küstah bir paylaşımda bulundu. Yavuz’un başörtüsü paylaşımına yüzlerce kullanıcı anında tepki gösterdi.

FIRSAT BULSALAR YASAKLAYACAKLAR

Ellerine fırsat geçtiği zaman zihinlerindeki başörtüsü düşmanlığını ortaya çıkaran 28 Şubat şubatın askeri zihniyetine en büyük dersi yine vatandaşlar verdi. Şartlar değişse de başörtüsüne ve İslam’a bakışları sabit kalarak düşmanlık yapan zihniyete sosyal medya kullanıcılarının verdiği tepkiler çığ gibi büyüdü. Pişkin bir dille başörtüsüne kısıtlama yapılmadı diyen Yavuz’un sosyal medyadaki sözleri altına bir vatandaş, “2008'de askerlik görevimi yaparken mesai saatleri içinde namaz kılmak yasaklandı. Seccadeler çöpe atıldı. Mescid kilitlendi. İçerisindeki Kur’an-ı Kerim’ler götürüldü, yazarı imam hatip mezunu olduğu için okuduğum kitaptan dolayı askeri mahkemeye verilmekle tehdit edildim” yazarak Yavuz’un sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

KÜÇÜKYILMAZ'DAN AHMET YAVUZ'A CEVAP

Cumhurbaşkanlığı’nda görev yapan Mücahit Küçükyılmaz da twitter hesabı üzerinden, emekli asker Ahmet Yavuz’a cevap vermişti. Küçükyılmaz mesajında şunları paylaşmıştı: “Sene 2005. Edirne’deki Şükrü Paşa Şehitliği’ne eşim başörtülü olduğu için giremedi. Oysa bir Fatiha okuyup çıkacağız. Tartıştığım asker en sonunda ‘Abi benim nişanlım da aynı yenge gibi başörtülü ama kesin emir var, alamam’ deyince geri döndük.”

NEJAT UYGUR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Yavuz’un skandal paylaşımının altına şu yorumu yazdı, “Emine Erdoğan, Nejat Uygur’u tedavi gördüğü GATA’da ziyaret etmek ister ama hastane yönetimi kabul etmez. Rahmetli Nejat Uygur o günü şöyle anlatmıştı: “Demek çocuklarım başı kapalı olsaydı onlar bile babalarını ziyaret edemeyecekti.”

Hiç utanman yok mu senin?

Sosyal medya hesabı üzerinden başörtüsü düşmanlığı yapan emekli asker Ahmet Yavuz’a aynı platform üzerinden kullanıcılar tepki gösterdi. Vatandaşlar mesajlarında şunları yazdı: “2008’de askerlik görevimi yaparken mesai saatleri içinde namaz kılmak yasaklandı. Seccadeler çöpe atıldı. Mescid kilitlendi. İçerisindeki Kur’an-ı Kerimler götürüldü, yazarı imam hatip mezunu olduğu için okuduğum kitaptan dolayı askeri mahkemeye verilmekle tehdit edildim.

TWİTTER’DAN TEPKİ

''28 Şubat’ta yedek subay iken eşimin başörtülü olmasından ve EMESYA Tk.Kom. olarak darbe eğitimini vermediğim için 5 yıl 3 ay hapis cezası aldım. Ceza verdiren Kurmay Albay A.Dalay’dı. Saha sonra bu zat Tümgeneral olarak Ergenekon’dan cezaevinde yattı. Ayrıca ısrarla eşimin başı açık resmini çektirmem istendi. Hayır dedim diye ard arda nöbetler yazıldı. Ben de mecburen başı açık resim buldum başkasının verdim. Yani o kadar zulmedildi ki bu yalanlarınıza emin olun sizinkiler bile gülüyordur.”

BAŞIMI AÇMAMI İSTEDİLER

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, ''Nasıl yalancısın kardeşimin yemin törenine almadılar beni başımı açmamı söylediler kapıda hem polis hem asker. 2008’de hiç. Hiç utanmanız yok bunun gibi daha neler var daha da beteri ama bitti o günler geçti az kaldı o iğrenç zihniyetten şükür. Yemin törenlerinde askerlerin anneleri başörtülü diye almadılar. Ben o yüzden annemi törene çağırmadım. İnsanların aklıyla alay mı ediyorsun) Utanmıyor musun yalan söylemeye?” diyerek tepki gösterdi.

(Yenişafak)