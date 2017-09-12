Başsavcı Murat Uzun'u şehit eden terörist: Hepsinin yalan olduğunu anladım

Alnından ve omzundan vurulmasına rağmen el bombası atmaya çalıştığı Mehmetçiğin ağır yaralı olarak bulduğu Topçu, doktorların yoğun çabası sonucu hayata tutundu. PKK'lı Terörist başında bekleyen doktor ve güvenlik güçlerine şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır bizi, 'bulunduğunuz yerde örgütten kaçıp ya da çatışma bölgesinde teslim olursanız sizi işkence yaparak öldürürler' diye korkuttular. Ben de kendi grubumdakilere hep, 'teslim olursanız infaz edilirsiniz. Yaralı bile teslim olmayın. Asker sizi öldürmeden siz kendinizi öldürün' diyerek aynı şeyleri söyledim. Ama şimdi hepsinin yalan olduğunu anladım. Konuşamıyordum ama doktorların ve askerlerin beni kurtarma çabalarını duyuyordum. Hiç bir şey bize ve bizim de başkalarına anlattığımız gibi değildi. Ne yargısız infaz ne de kötü muamele var. Öldürmek için bir saat ateş ettiğim Mehmetçik beni kurtardı. Her şey için çok pişmanım."

Bu arada Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla gelerek eylem için keşif yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 PKK'lı tutuklandı. Şanlırfa'daki diğer operasyonda da yine Suriye'den gelen bir YPG'li yakalandı. (Sabah)