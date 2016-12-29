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Başsavcılık: 24 HDP'li vekil hakkında yasal işlem yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı: 24 HDP vekil hakkında 163 soruşturma dosyası üzerinden, 41 HDP'li il ve ilçe yöneticisi ve 9 belediye başkan ve yardımcısı hakkında yasal işlem yapıldı.

  • DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmalarda, aralarında 1 korgeneral, 1 tümgeneral ve 2 tuğgeneral, 1 rektör, Emniyet müdürleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, hakim ve savcıların da bulunduğu toplam 2 bin 329 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerden 1744'ü gözaltına alındığı, 101 kişinin başsavcılığın talimatıyla serbest bırakıldığı belirtilerek, "946 şüpheli tutuklanmaları, 692 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talepleri ile Nöbetçi Hakimliklere sevk edilmiş, sonuç olarak; 735 şüpheli tutuklanırken, 646 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelilerden 257'si ise Nöbetçi Hakimliklerce sorgularının yapılmasına müteakip serbest bırakılmışlardır" denildi.
 
HDP'Lİ 4 MİLLETVEKİLİ VE 3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI
 
Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, 15 Temmuz'dan itibaren PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan soruşturmalara ise, aralarında HDP Milletvekilleri, HDP yöneticileri ve Belediye başkanlarının da bulunduğu 392 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 4 Milletvekili ve 3 belediye başkanının da bulunduğu 107 kişinin tutuklandığı belirtildi. Açıklamanın sonunda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütleri soruşturmaları da dahil şu anda 43 bin 500 soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 

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