Başsavcılık, Kılıçdaroğlu'nun şikayeti ile El Bab şehidi Taşkın'ın ailesine açılan soruşturmada 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi

Samsun'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı. Şehit yakınları "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken cenazeye katılan vatandaşlarda şehit yakınlarına alkışlarla destek vermişti. Olanları hazmedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu şehit yakınlarına dava açmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şehit yakını Fatih Taşkın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

BASSAVCILIK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 'ŞEHİT' TOKADI

"Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına" karar veren Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, şu tespitlerde bulundu: "Şehit yakınının çelengin üzerindeki "Cumhuriyet Halk Partisi" ibareli yazıyı sökmesi 'mala zarar verme' olarak değerlendirilemez. Çelenge zarar verildiği kabul edilse dahi, çelengin mülkiyeti şehit yakınlarına ait olduğu için "başkasına ait mal" olarak da değerlendirilemez.