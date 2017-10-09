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Başsavcılık ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'yi ifadeye çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C'nin ifadesi için Cumhuriyet Başsavcılığına davet edildiğini belirtti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin, ifade için savcılığa davet edildiğini, bu kişinin eşi ve çocuğunun da FETÖ yöneticiliği iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturma kapsamında 25 Eylül'de gözaltına alınan şüpheli Metin Topuz'un 4 Ekim'de İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yeni gözaltı ve savcılığa davetle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler Amasya'da yakalanarak adli işlemleri için İstanbul'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C, ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir."

 
İşte o açıklama:
 
 

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