Baþsavcýlýktan Cumhuriyet'in haberine yalanlama

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki ''Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlý saldýrý sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altýntaþ hakkýnda bir soruþturma yürütüldüðü ve fail polis memuru hakkýnda baþka bir kiþi tarafýndan ifade verildiði'' iddialarýný yalanladý.

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlan açýklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasýnda ''Belki Rusya Çözer'' baþlýklý haberin alt bölümünde yer alan ''Yanýt bekleyen sorular'' kýsmýnýn içeriðinde, "silahlý saldýrýyý gerçekleþtiren polis memuru Altýntaþ hakkýnda bir þüphelinin ifade verdiði ve polis memuru hakkýnda yürütülen soruþturmada bir iþlem yapýlmadýðý'' þeklinde ifadelerin yer aldýðý anýmsatýldý.

Söz konusu iddialarýn doðru olmadýðý belirtilen açýklamada, olayýn faili polis memuru Altýntaþ hakkýnda bir soruþturma yürütülmediði gibi polis memuru hakkýnda baþka bir þüpheli veya kiþi tarafýndan da ifade verilmediði kaydedildi.