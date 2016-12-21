Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Baþsavcýlýktan Cumhuriyet'in haberine yalanlama

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberle ilgili bir açýklama yaptý

  • AA
  • 6
  • 1
  • 2
  • 0
  • 5
  • 7
x

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki ''Rusya'nýn Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlý saldýrý sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altýntaþ hakkýnda bir soruþturma yürütüldüðü ve fail polis memuru hakkýnda baþka bir kiþi tarafýndan ifade verildiði'' iddialarýný yalanladý.

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yapýlan açýklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasýnda ''Belki Rusya Çözer'' baþlýklý haberin alt bölümünde yer alan ''Yanýt bekleyen sorular'' kýsmýnýn içeriðinde, "silahlý saldýrýyý gerçekleþtiren polis memuru Altýntaþ hakkýnda bir þüphelinin ifade verdiði ve polis memuru hakkýnda yürütülen soruþturmada bir iþlem yapýlmadýðý'' þeklinde ifadelerin yer aldýðý anýmsatýldý.

Söz konusu iddialarýn doðru olmadýðý belirtilen açýklamada, olayýn faili polis memuru Altýntaþ hakkýnda bir soruþturma yürütülmediði gibi polis memuru hakkýnda baþka bir þüpheli veya kiþi tarafýndan da ifade verilmediði kaydedildi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA