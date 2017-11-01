Batan geminin enkazına ulaşıldı
İstanbul Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı.
İstanbul Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı.
Arama kurtarma ekipleri batan kuru yük gemisinin enkazına ulaştı.11 personelli kuru yük gemisi Şile açıklarında battı. Mürettebatın uyuduğu sırada geminin su almaya başladığı ve bölünerek denize gömüldüğü açıklandı.
#SONDAKİKA Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı, işte ilk görüntüler https://t.co/KBEc0sMWn9 pic.twitter.com/iH6Wcun6di— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 1 Kasım 2017
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.