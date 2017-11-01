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Batan geminin enkazına ulaşıldı

İstanbul Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı.

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İstanbul Şile açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri batan kuru yük gemisinin enkazına ulaştı.11 personelli kuru yük gemisi Şile açıklarında battı. Mürettebatın uyuduğu sırada geminin su almaya başladığı ve bölünerek denize gömüldüğü açıklandı.

 

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