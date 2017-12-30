Batı Akdeniz için yoğun kar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı, Isparta, Burdur ve Antalya kent merkezlerinde sağanak yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve batı, bölgenin doğusunda kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde ise rüzgarın Bodrum-Kaş arasında kuzey ve batı, Kaş-Anamur arasında güneybatı, gece saatlerinden itibaren kuzey ve doğudan 3-5 kuvvetinde olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşlardan, sağanak ve Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.