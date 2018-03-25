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Batı kesimlerinde kuvvetli hava akımları ile taşınan Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor

Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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