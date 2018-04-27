Batı dünyası güçlü Türkiye’yi istemiyor

YEREL yöneticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla 25 Nisan’da Bursa’da gerçekleşen Star Şehir Buluşmaları’nda Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Star Gazetesi Yayın Danışmanı Halime Kökçe, Star Gazetesi yazarı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç ile Star Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce, gündemdeki gelişmeleri ele aldı.

ZORLU SÜREÇ SEÇİMLERLE AŞILDI

Star Şehir Buluşmaları’nın moderatörü Halime Kökçe, program planlandığında seçim kararının alınmadığını belirterek, “Ama bu konuya da girelim dedik. Türkiye hepimizin şahitliğinde son dört beş yıldır istisnai bir süreçten geçti. Birçok yerde savaşlar var, ekonomik darboğazlar var, darbelerle iktidarlar devriliyor. Türkiye’de hemen hepsi denendi. Önce 15 Aralık, sonra Gezi, sonra devlet içine sızmış bir örgütün kumpasıyla, sonra terör saldırısıyla, ekonomik yıpratma ve kanlı bir darbe girişimi ile Türkiye istikrarsızlaşmak istendi” dedi. Bu süreçlerin milletin feraseti ve ülkesine olan inancı, Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve güçlü demokrasi ile aşıldığını belirten Kökçe “17-25 Aralık’tan sonra Türkiye peş peşe seçimler yaşadı. Seçimlerin zorlu süreci aşmamızda rol oynadığını düşünüyorum. Halk basireti ile bir irade ortaya koyuyor. Bunun yenisini 24 Haziran’da yaşayacağız” dedi.

ENGELLEMEK İSTİYORLAR

Batı’nın Arap Baharı ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaptığı değişiklikleri Türkiye’de de yapmak için harekete geçtiğini ifade eden Saadet Oruç ise, “Dış basında bir anda Türkiye’ye yönelik haberler yayınlanmaya başladı” dedi. Oruç, aynı oyunun 24 Haziran seçimleri öncesinde de Batı kaynaklı oynanmaya başladığını ve Abdullah Gül’ün adaylığı üzerinde yan yana gelmeyecek bir çok grubun ittifak arayışı içinde olduğunu belirterek,“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye’deki seçimlerin ertelenmesini isterken, Türkiye’de seçim ittifakları için birbiri ardına garip olasılıkları bundan ne kadar bağımsız düşünebiliriz? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin engellenmesi gibi bir tazyik ile karşı karşıyayız. Bir araya gelmeyecek grupların ittifak arayışlarını Batı’nın kurguladığı Cumhurbaşkanı’nı devirme hamlelerinden bağımsız düşünemezsiniz. Sırta hançer operasyonu yapıyorlar. 15 vekil meselesini Kılıçdaroğlu kendisi mi düşünmüştür?” dedi.

Türkiye için vesayet çukurunu istiyorlar Gazete yöneticilerinin zorlu ve kriz dönemlerinde vicdanlarıyla hareket etmeleri gerektiğini, kendisinin de Star Gazetesi’nde bu ilke ile hareket ettiğini ifade eden Nuh Albayrak, Star’da yazı işlerinde hiç kimseye ‘Bu başlığı şöyle görelim, bu haberi böyle yapalım’ diye bir dikte konuşması olmadığını, tüm haberlerin işlenerek ve tartışılarak yayına hazırlandığını söyledi. 24 Haziran seçimleri öncesinde yaratılmaya çalışılan kaos havasının amacının Türkiye’nin ilerlemesinin önünü kesmek için olduğunu da ifade eden Albayrak, CHP’nin kısa süre önce başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’na da destek vermediğini belirterek, “Afrin sürecinde tüm parti kurmayları Afrin’in aleyhinde bir beyanatta bulundular. Bu bahsettiğimiz konum Türkiye’nin birliği açısından doğru bir konum mu? Bugün bir seçim süreci yürüyor. Birkaç gündür devam eden ittifak doğru bir zeminde mi yürüyor? Öyle görünmüyor. Bir Erdoğan düşmanlığı cephesinden söz edildi. Hem dışarıda hem içeride böyle bir süreç yürüdüğünü gördük” dedi. Albayrak, şunları söyledi: “Erdoğan düşmanlığı, hem dışarıda hem içeride burnumuzun dibine kadar gömülen bu durum nereden kaynaklanıyor? Erdoğan’ın şahsından mı kaynaklanıyor yoksa savunduğu değerlerden mi kaynaklanıyor? Bugün Erdoğan düşmanlığı diye kodlanan şey Türkiye düşmanlığıdır. AK Parti ve MHP dışındaki ittifaklar, Türkiye’yi tekrar vesayet çukuruna atmak istiyor. İttifakla ilgili düzenlemelerde karşı çıkan bir parti olan CHP, ittifakla ilgili gizli kapaklı pazarlıklar yapıyor.” AKPM kararında da FETÖ’nün parmağı var Kendisinin Zaman Gazetesi’nin bir dönem yayın yönetmenliğini yaptığını ve yazarlığı sırasında da sürekli olarak AK Parti’ye oy vereceğini ifade ettiğini söyleyen Hüseyin Gülerce ise, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili aydınlanmasını 2012 yılında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadeye çağrılmasıyla yaşadığını söyledi. Buna karşın hala kendisine FETÖ’cü ve kendisine Atatürkçü diyen bazı kişilerin sosyal medyadan küfrettiğini anlatan Gülerce “Benim tanıdığım adamlar gazeteciler, onlar da yurt dışındalar. Darbe için 25 yıldır yetiştirilmiş albay, general rütbesine gelen insanlardan haberi yok ki” dedi. Batı’nın hoşuna gitmeyen Türkiye’yi ortadan kaldırmaya çalıştığını anlatan Gülerce “24 Haziran için Gül’ün adının dolaşması da ondan. Batı ‘Biz Erdoğan’sız bir Türkiye istiyoruz’ diyor. Önce Ekmeleddin İhsanoğlu’nu bulmuşlardı şimdi de Gül’ü buldular. Gül, ismi ortaya atılınca çıkıp ‘Erdoğan adıyım diyor. Ben bu işi 7 yıl yaptım. Biz davadan geliyoruz, Erdoğan adaysa, o işte yokum, benim adıma konuşmayın’ deseydi bugün çok farklı bir Gül vardı.” dedi. Gülerce “Kılıçdaroğlu, FETÖ’cü diyemem ama bütün FETÖ operasyonlarının içinde. Türkiye’de seçim ertelensin diyen AKPM mesajının altında Bürüksel’deki FETÖ’cülerin parmağı var” diye konuştu. HALKIN SESi OLDUNUZ