Batı Karadenizli balıkçılar palamutla sevindi

Daha sonra getirilerek limanda ve balıkçı tezgahlarında satılan balıklar yoğun ilgi gördü.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce sona eren av yasağının ardından bu sabah saatlerinde Karadeniz'e açıldıklarını söyledi.

Karadeniz'de bol miktarda palamut avladıklarını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Av yasağının sona ermesiyle sandallar ve gırgırlar sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açıldı. Bugünün kısmetine bol miktarda palamutla barınağa geri döndük. Bu sezon Karadeniz'de bol miktarda palamut var. Bu da tezgahlara ucuz palamut olarak yansıyor. Hamsi şu anda Marmara'dan çıkıyor. Havaların soğumasıyla hamsi de bollaşacaktır."

Palamutun tanesi 7,5 lira, hamsi ve mezgit ise kilosu 15 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.