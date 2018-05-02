Batman merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Batman'da yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Batman merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. 15 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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