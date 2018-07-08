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Batman merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı

Batman merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 53 şahıs gözaltına alındı.

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Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün "örgüt imamı" ile bazı askerler arasında ankesörlü veya sabit kontörlü telefon hatları aracılığıyla irtibat sağlandığı tespit edildi.
 
Bu çerçevede 28 ilde şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 2 yarbayın da bulunduğu 53 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.
 

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