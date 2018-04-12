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Batman merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Batman merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından FETÖ/PDY Batman askeri (Mahrem) yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 20 şüpheli şahısın soruşturma işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

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