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Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı

Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 216. Sokak'taki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.      
 
Patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.      
      
 
Patlamanın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.      
 
Olay yerinde incelemeler sürdürülüyor, patlamanın nedeni araştırılıyor.      

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