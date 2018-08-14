Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı
Batman'da bir evin bahçesinde meydana gelen patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 216. Sokak'taki bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın meydana geldiği evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Olay yerinde incelemeler sürdürülüyor, patlamanın nedeni araştırılıyor.
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