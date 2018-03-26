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Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde, asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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