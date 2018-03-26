Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde, asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.