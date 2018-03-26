Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Batman'ın Sason ilçesi kırsalında devam eden operasyonlarda güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalı Zore Deresi mevkiinde, asker ve güvenlik korucuları tarafından sürdürülen operasyonlarda mağarada kıstırılan teröristlerin 'Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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