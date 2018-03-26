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Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla elde edilen istihbari çalışmalar neticesinde bugün Sason ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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