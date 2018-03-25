Batman'da 22 aylık bebek yangında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Koçaklar köyü Güveçli mezrasında Halis Aydın'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen 22 aylık Mannesa Aydın, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın cenazesi otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.