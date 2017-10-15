Batman’da 72 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda durdurulan iki ayrı araçta 72 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuyla ilgi gözaltına alınan 4 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.