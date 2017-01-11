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Batman’da bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Batman’ın Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçe kırsalında kalan 32 alan bir yıl boyunca geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

  • İHA
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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sason ve Kozluk ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan Kuzeyde Domuztepe, Harabeler Kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi Kuzeyi- Doğuda İsimsiz Tepe, Göderin Tepe, Acı Tepe 400 metre doğusu, İsimsiz Tepe - Güneyde Kevregevr Tepe, Bağnave Tepe - Batıda Haleş Tepe, 872 Rk. Tepe arasında kalan arazi kesimi ile Kuzeyde Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı Kuzeyi Haramikarakol geldiği -Doğuda 1864.8 Rk. Tepe 1977 Rk.Tepe - Güneyde Şayesir Sr. 1686 Rk. Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı - Batıda Gem Tepe batısı, Yamaçlı Tepe doğusu, Aşağıkilimli mah. Kuzey doğusu, Kelemahmuke arasında kalan arazi kesimleri ile Hasankeyf Mülki sınırlara içerisinde bulunan Kuzeyde Çatalsu mahallesi, Guharadeziye sırtlarının 500 metre kuzeydoğusu -  Doğuda Çina Tepe, Koyunlu mahallesi, Diyar Tepe, Kubaalo Tepe, Varkedavut sr. Girkevbevut Tepe - Güneyde Beltagruvar Tepe,  Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe - Batıda Kelemahmuke sırtı, Guharaamir Tepe, Nöbet Tepe arasında kalan arazi kesimlerinde Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda belirtilen alanlarda, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32 maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 2016/9613 sayılı kararı ile 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.

 

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