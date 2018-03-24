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Batman'da çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında teröristler tarafından düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Edinilen bilgiye göre, dün Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında, ormanlık alana gizlenen teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit oldu.
 
Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede başlatılan operasyonlarda kaçan teröristler takibe alındı. Güvenlik kuvvetleri takibe aldıkları teröristleri kırsal alanda kıstırıp 'teslim ol' çağrısı yaptı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken, açılan ilk ateşte 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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