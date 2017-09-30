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Batman’da çocukların kavgasına büyükler karıştı: 8 yaralı, 3 gözaltı

Batman’da çocukların kavgasına büyüklerin karışmasıyla büyüyen olayda 8 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Olay, Atatürk Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oynayan yaşı küçük iki çocuk kavga etti. Çocukların kavgasına büyükler de karıştı. İki aile fertleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopalarla kavga eden iki aileden 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden aile bireylerini havaya ateş ederek ayırabildi. Polis kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, yaralanan 8 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 

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