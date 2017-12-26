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Batman’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Batman’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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