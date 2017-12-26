Batman’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.