Batman’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

<p> Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.</p>
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