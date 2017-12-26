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Batman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Batman'ın Sason ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, elektrik arızasına müdahale etmek için ilçeye bağlı Derince Köyü'ne giden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) görevlisi Bayram Çiçek (24) elektrik panosunda çalışma yaparken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Çiçek, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DEDAŞ Koordinatörü Necat Tür de hastaneye gelerek Çiçek'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çiçek, daha sonra Malatya'ya sevk edildi.

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