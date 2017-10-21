Batman'da emekli güvenlik korucusu ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde köydeki tarlasına sulama için giden emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay'dan (56) haber alınamadı. Tarlaya giden ailesi Özay'ı göğsünden ve başından silahla vurulmuş halde görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Özay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özay'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Özay'ın bir oğlu ve kardeşinin de güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.