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Batman'da eyleme hazırlanan PKK'lı terörist yakalandı

Batman'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen Suriyeli uyruklu PKK'lı terörist yakalandı.

  • DHA
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Batman Valiliği, polis ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu İluh Mahallesi'nde bir eve operasyon yaptıklarını ve bir PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı. Valilik açıklaması şöyle:
 
"İl Emniyet Müdürlüğü'nce elde edilen istihbari çalışmalar sonucu, İluh Mahallesi'nde bir evde uzun namlulu silahların bulunduğu ve bu silahların kontrol amaçlı mahalleye gelen polis ekiplerine karşı kullanılacağına dair elde edilen bilgiler kapsamında, Suriye uyruklu bir şahsın ikametinde yapılan aramada; bir adet Kalaşinkof marka uzun namlulu otomatik silah, bu silaha ait iki adet şarjör ve mermiler, iki adet av tüfeği ile 2 bin 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Silah ve esrar maddesine el konulan Suriye uyruklu şahıs, çıkarıldığı Mahkemece tutuklandı."
 
DİYARBAKIR'DA KAYMAKAMA SUİKAST İÇİN GELEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
 
Öte yandan Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terörist öldürüldü. Teröristin kaymakama suikast için Diyarbakır'a geldiği öğrenildi.
 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler neticesinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe bölgesindeki bir eve gece saat 03.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Eve giren güvenlik güçlerine, içeride bulunan terörist tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çatışmada, terörist öldürülerek, etkisiz hale getirildi. Teröristin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılması için Gazi Yaşargil eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Teröristin, Yenişehir nüfusuna kayıtlı Ş.T. olduğu öğrenildi. Teröristin Yenişehir kaymakamına suiksat için hazırlık yaptığı öne sürüldü. 
 
 
 

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