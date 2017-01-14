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Batman’da fabrika yangını korkuya neden oldu

Batman’da bir fabrikada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın 3 milyonluk bir zarar neden oldu.

  • İHA
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Olay, Siirt çevre yolu emek bulvarı üzerindeki ıslak mendil üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işçilerin paydos ettikten kısa bir süre sonra elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören fabrika bekçisi durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hızla büyüyen yangına, TÜPRAŞ, Türkiye Petrolleri (TP) ve İl Özel idare itfaiyeleri de yangını söndürmek için olay yerine geldi. Alevlerin yükseldiği fabrikanın çevresindeki işyeri sahipleri de büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çabası sonrası yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında fabrika sahibi Recep Şanlı 3 milyon zararı olduğunu söyledi. Yangın olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

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