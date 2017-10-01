Batman’da FETÖ’den gözaltına alınan 11 şahıs tutuklandı

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 26 şüpheli şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 26 şüpheli şahıstan 11’i ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmış, 9 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmış 6 şahıs ise serbest bırakılmıştır” denildi.