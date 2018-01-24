Batman'da güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde, üzerine kaya düşen güvenlik korucusu Ercan Yavuz yaşamını yitirdi.
- İHA
24 yaşındaki Ercan Yavuz, Meşeli köyünde akmayan köy çeşmesini tamir etmek için köyden yaklaşık 2 kilometre uzakta olan çeşme başına gitti. Sağanak yağmur nedeniyle kopan kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu güvenlik korucusu, hayatını kaybetti.
Yavuz’un cenazesi, çevredekilerin fark etmesi üzerine çağırdıkları ambulansla Sason Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin yarın öğle saatlerinde köy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.
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