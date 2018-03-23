Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Batman'da kalleş pusu: 1 şehit, 2 asker yaralı

Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

  • İHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batman’ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi’nde PKK’lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

Dünya Bolt'u konuşuyor!

Dünya Bolt'u konuşuyor!

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA