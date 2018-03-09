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Batman'da içme suyu borusu patladı

Batman'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle 9 mahalleye su verilemiyor.

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Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi Turgut Özal Bulvarı'ndan geçen  ve kentin bir bölümüne içme suyu sağlayan ana boru patladı. Patlama sonucu akan su nedeniyle Diyarbakır Caddesi göle döndü. Yolda  biriken su yüzünden araçlar güçlükle ilerlerken trafik yan yoldan sağlandı.

Batman Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su akışını keserek  bölgede tahliye ve onarım çalışması başlattı. Belediyeden yapılan açıklamada da BASKİ'ye ait ana su hattında henüz  bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldiği ifade edildi.

ARIZAYA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Arızaya anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar  kaydedildi: "Kültür, Pınarbaşı, Ziya Gökalp, Meydan, Çarşı, Yeni Mahalle ile  Huzur, İluh ve Sağlık mahalleleri su kesintisinden etkilenecek. Arızanın  giderilmesi ve vatandaşlarımıza en kısa sürede su verilebilmesi için ekiplerimiz  çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir." 

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