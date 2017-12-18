Batman’da PKK’ya ait 8 mağara ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesinde 14-15 Aralık tarihlerinde PKK’ya yönelik operasyon yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda 8 mağaranın bulunduğu belirtilerek, 1 adet 20 kilogram teneke içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 20 kilo benzinle güçlendirilmiş amonyum nitrat, 346 kilo amonyum nitrat, 8 adet büyük pilden oluşturulmuş patlayıcı düzeneği, 1 adet koli bandına sarılmış EYP düzeneği, 1 adet EYP için anahtar sistemi, 500 gram kutu içerisinde elektrikli fünye, 4 adet 120 metre uzunluğunda kablo, 3 adet 8’li pil bloğu, 1 adet 10’lu pil bloğu, 2 adet 4’lü pil bloğu, 3 adet koli bandı ile sarılı büyük pil, 1 adet pil şarj aleti, 1 adet el telsizi anteni, 1 adet el telsizi, 1 adet 30x30 santimetre ebadında güneş paneli, 9 litre benzin bol miktarda yaşam ve giyim malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.